Четверг, 13 Сентября 2018 года
01:38:42 МСК

Военно-морские силы Шри Ланки арестовали наркоторговцев

Происшествия

Военно-морские силы Шри Ланки произвели арест трех наркоторговцев, перевозивших через границу 118 килограмм марихуаны

Шри-Джаяварденепура-Котте, 13 сентября 2018, 01:15 — REGNUM  Троих наркоторговцев, пытавшихся переправить на Шри Ланку 118 килограмм марихуаны из индийского штата Керала (Тируванантапурам), были задержаны силами военно-морского флота Шри Ланки.

По сообщению новостного агентства Шри Ланки «Коломбо Пейдж», задержание правонарушителей было осуществлено на расстоянии 10 морских миль от Поинт Педро экипажем корабля «Седрик», который находится под командованием северных военно-морских сил Шри Ланки, во время патрулирования территориальных вод острова.

Партия марихуаны, стоимостью около 100 тысяч долларов США, была упакована в 48 контейнеров и перевозилась посредством маломерного судна. Задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить