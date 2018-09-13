Военно-морские силы Шри Ланки арестовали наркоторговцев

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 01:15 — REGNUM Троих наркоторговцев, пытавшихся переправить на Шри Ланку 118 килограмм марихуаны из индийского штата Керала (Тируванантапурам), были задержаны силами военно-морского флота Шри Ланки.

По сообщению новостного агентства Шри Ланки «Коломбо Пейдж», задержание правонарушителей было осуществлено на расстоянии 10 морских миль от Поинт Педро экипажем корабля «Седрик», который находится под командованием северных военно-морских сил Шри Ланки, во время патрулирования территориальных вод острова.

Партия марихуаны, стоимостью около 100 тысяч долларов США, была упакована в 48 контейнеров и перевозилась посредством маломерного судна. Задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.