В Татарии мужчина убил двоих напавших на его дом грабителей

Бугульма, Татария, , 22:07 — REGNUM В Татарии в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону, мужчина оборонялся от разбойного нападения и нанес злоумышленникам множество колото-резаных ранений в жизненно-важные органы.

Нападавшие скончались на месте происшествия. Это двое жителей Самарской области.

По версии следствия, на территорию дома в Бугульие проникли трое преступников. Хозяину и его приятелю, находившемуся в гостях, они угрожали предметами, похожими на пистолет. Далее злоумышленники связали хозяина дома и его товарища. Однако им удалось освободиться. В ходе завязавшейся драки хозяин нанес удары преступникам, одному из грабителей удалось скрыться. Через некоторое время он был задержан правоохранительными органами.

По факту разбойного нападения также возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего: назначены судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-баллистические, судебно-трасологические и судебно-психиатрическая экспертизы.

В отношении хозяина дома, защищавшегося от нападающих, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.