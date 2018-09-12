В Татарии бизнесмен убил двух напавших на его дом грабителей

Казань, , 21:59 — REGNUM В Татарии мужчина нанёс смертельные ранения двум напавшим на его дом грабителям, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального управления МВД России.

По предварительной информации, сегодня утром в дом 41-летнего предпринимателя ворвались неизвестные в масках. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники связали хозяина дома и его супругу и потребовали отдать им деньги.

Мужчина оказал сопротивление грабителям и нанёс им несколько ножевых ранений, в результате которых они скончались.

Сообщается, что полицией позднее также был задержан предполагаемый соучастник нападавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.