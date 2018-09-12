Япония начала разработку плана действий на случай извержения вулкана Фудзи

Токио, , 23:31 — REGNUM Правительственный Центральный совет по борьбе со стихийными бедствиями Японии обсудил вероятность извержения вулкана Фудзи и его возможных последствий. Совет пришел к выводу, что, в случае активизации вулкана, Токио накроет большим количеством вулканического пепла — это неизбежно приведет к хаосу.

По информации японского новостного агенства «Асахи», расположенная в 100 километрах от центра Токио, гора Фудзи является активным вулканом с богатой историей извержений.

Центральный совет по борьбе со стихийными бедствиями будет оценивать возможный объем лавы, скорость и масштаб падения вулканического пепла, его влияние на транспортную инфраструктуру, электричество и водоснабжение. Совет принял решение о создании рабочей группы, которая будет просчитывать возможные сценарии, опираясь на опыт предыдущих случаев извержения, начиная с 1707 года.

Последнее крупное извержение Фудзи наблюдалось в 1707 году. С тех пор вулкан проявлял лишь незначительную активность.