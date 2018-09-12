Среда, 12 Сентября 2018 года
23:56:04 МСК

Япония начала разработку плана действий на случай извержения вулкана Фудзи

Происшествия

Японское правительство начало обсуждение возможных последствий извержения вулкана Фудзи

Япония начала разработку плана действий на случай извержения вулкана Фудзи
12019
Гора Фудзи

Токио, 12 сентября 2018, 23:31 — REGNUM  Правительственный Центральный совет по борьбе со стихийными бедствиями Японии обсудил вероятность извержения вулкана Фудзи и его возможных последствий. Совет пришел к выводу, что, в случае активизации вулкана, Токио накроет большим количеством вулканического пепла — это неизбежно приведет к хаосу.

По информации японского новостного агенства «Асахи», расположенная в 100 километрах от центра Токио, гора Фудзи является активным вулканом с богатой историей извержений.

Центральный совет по борьбе со стихийными бедствиями будет оценивать возможный объем лавы, скорость и масштаб падения вулканического пепла, его влияние на транспортную инфраструктуру, электричество и водоснабжение. Совет принял решение о создании рабочей группы, которая будет просчитывать возможные сценарии, опираясь на опыт предыдущих случаев извержения, начиная с 1707 года.

Последнее крупное извержение Фудзи наблюдалось в 1707 году. С тех пор вулкан проявлял лишь незначительную активность.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить