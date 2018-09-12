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Сотни человек застряли на горе Манаслу в Непале

Происшествия

Несколько сотен иностранных альпинистов и местных жителей застряли в западном Непале на горе Манаслу

Катманду, 12 сентября 2018, 23:22 — REGNUM  Несколько сотен иностранных туристов и местных жителей застряли в западном Непале на горе Манаслу, которая является восьмой по высоте в мире.

Сообщается, что экспедиционные агентства не смогли обеспечить альпинистов необходимыми запасами продовольствия и снаряжения.

Пасанг Шерпа, управляющий директор агентства Pioneer Adventure Pvt Ltd, заявил, что компания не смогла поставить пищу альпинистам из-за отсутствия вертолетов. Он добавил, что отправленные продукты питания застряли в районе Аругата.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, поставка продовольствия на вертолетах затрудняется еще и тем, что необходимо иметь специальное разрешение для пролета в этой местности.

По данным департамента туризма, этой осенью более 250 иностранных туристов и 500 местных жителей отправились в экспедицию на гору Манаслу. Пока не ясно как будет проходить спасательная операция.

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Зарубежная хроника
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