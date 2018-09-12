Среда, 12 Сентября 2018 года
21:54:05 МСК

Массовая драка произошла возле здания ТЦ в Москве

Происшествия

В результате инцидента есть пострадавшие

Москва, 12 сентября 2018, 21:43 — REGNUM  Массовая драка произошла вечером 12 сентября возле торгового центра на северо-востоке Москвы, передаёт «Рен ТВ».

Как сообщается, конфликт произошёл на улице Декабристов. По свидетельствам очевидцев, в потасовке приняли участие около 20 человек. В результате драки есть пострадавшие.

В пресс-службе столичного управления МВД России подтвердили информацию об инциденте. Сообщается, что в территориальный отдел полиции были доставлены шесть граждан. По факту произошедшего проводится проверка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые драки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить