Массовая драка произошла возле здания ТЦ в Москве

Москва, , 21:43 — REGNUM Массовая драка произошла вечером 12 сентября возле торгового центра на северо-востоке Москвы, передаёт «Рен ТВ».

Как сообщается, конфликт произошёл на улице Декабристов. По свидетельствам очевидцев, в потасовке приняли участие около 20 человек. В результате драки есть пострадавшие.

В пресс-службе столичного управления МВД России подтвердили информацию об инциденте. Сообщается, что в территориальный отдел полиции были доставлены шесть граждан. По факту произошедшего проводится проверка.