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Число жертв наезда внедорожника на толпу в Китае выросло до девяти

Происшествия

Водитель внедорожника был задержан

Число жертв наезда внедорожника на толпу в Китае выросло до девяти
Иван Шилов © ИА REGNUM

Пекин, 12 сентября 2018, 21:01 — REGNUM  Число погибших в результате наезда внедорожника на толпу в городе Хэндун провинции Хунань возросло до девяти человек, 12 сентября передает агентство Associated Press.

По последним данным, общее число раненых в результате инцидента составляет 46 человек. Многие пострадавшие находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Ранее полицией был задержан водитель внедорожника, протаранившего толпу. По сообщению властей, это 54-летний житель провинции Янг Дзянюн, ранее судимый за нападения и поджоги.

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Дорожно-транспортные происшествия
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