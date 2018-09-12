После гибели рабочего на заводе в Дзержинске следствие проводит проверку

Дзержинск, Нижегородская область, , 18:46 — REGNUM По факту обнаружения тела погибшего после тушения пожара на предприятии в Дзержинске проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

На место происшествия выехали следователи Дзержинского отдела и Нижегородского областного управления.

По предварительным данным, произошло возгорание цистерны с химическим веществом. В результате погиб разнорабочий, госпитализирована пострадавшая.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В правительстве Нижегородской области отметили, что семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 200 тыс. рублей, пострадавшей — 100 тыс. рублей.

«По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, семье погибшего в ходе происшествия на предприятии в Дзержинске будет оказана материальная помощь регионального правительства», — заявил министр социальной политики Андрей Гнеушев.

В то же время в Волго-Окском управлении Ростехнадзора уточнили, что пожар произошел на предприятии ООО «Нижегородхим», а не на заводе «Карбохим», как сообщалось ранее региональным управлением МЧС, передает РИА Новости.

Пожар произошел на территории склада ООО «Пожтехинновация», который арендует ООО «Нижегородхим». В ведомстве предположили, что путаница возникла в связи с наличием вблизи места пожара вывески с надписью «Карбохим».

"Однако пожар произошел именно на «Нижегородхиме», — подчеркнули в управлении. Ни «Пожтехинновация», ни «Нижегородхим» не включены в реестр опасных производственных объектов. Устанавливаются собственники данных организаций и проверяется наличие признаков опасного производства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар с последующим взрывом произошел на предприятии в Дзержинске в 10:23 12 сентября.

Произошел розлив растворителей с последующим взрывом, после чего начался пожар. Возгорание было локализовано в течение часа. Предварительно, площадь пожара составила около 800 кв метров.

В результате один человек погиб, пострадавшая женщина была госпитализирована с ожогами.

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