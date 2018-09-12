Школа Воткинска заплатит компенсацию за выстрел в глаз ученице

Воткинск, Удмуртия, , 18:20 — REGNUM Воткинский районный суд поддержал позицию прокурора в том, что школа не обеспечила безопасные условия нахождения обучающегося во время образовательного процесса, и частично удовлетворил требования матери девочки, которой выстрелили в глаз. С образовательного учреждения будет взыскана компенсацию морального вреда в размере 130 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Удмуртии.

«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» одним из основных принципов государственной политики в сфере образования является приоритет жизни и здоровья человека», — подчеркнули в прокуратуре.

Школа обязана создавать безопасные условия обучения, обеспечивающими жизнь и здоровья как учеников, так и сотрудников.

Главе города Воткинск внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2016 года в воткинской школе №2 произошел несчастный случай.

13-летний учащийся принес в образовательное учреждение пневматический пистолет, принадлежащий его деду.

Один из одноклассников выстрелил и случайно попал в голову девочки. Она получила гематому левого глаза в результате выстрела металлическими пулями.

Девочка была госпитализирована.

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