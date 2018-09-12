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ВСУ обстреляли мирные поселки ДНР из крупнокалиберных минометов

Происшествия

Боевики применили оружие, запрещённое Минскими соглашениями

Соледар, ДНР, 12 сентября 2018, 18:09 — REGNUM  Около 17:30 мск боевики ВСУ применили минометы калибра 120 мм против трёх населенных пунктов в ДНР, сообщили 12 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Из населенного пункта Широкино украинские войска обстреляли поселки Ленинское и Саханка, выпустив 3 и 5 мин соответственно.

Позже из оккупированного Широкино прилетело 6 мин калибра 120 мм и 8 мин калибра 82 мм по поселку Безыменное, сказано в сообщении.

Напомним, за предыдущие сутки украинские агрессоры обстреливали населенные пункты ДНР в основном из станковых гранатометов, выпусти в общей сложности около 150 гранат.

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