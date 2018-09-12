Среда, 12 Сентября 2018 года
18:48:59 МСК

В Китае внедорожник протаранил толпу людей. Не менее трех человек погибло

Происшествия

Водитель задержан, мотивы его поступка выясняются

Пекин, 12 сентября 2018, 17:56 — REGNUM  В китайском городе Хэндун, расположенном в центре страны, внедорожник Land Rover протаранил толпу пешеходов, сообщает 12 сентября агентство ТАСС.

По предварительным данным, в результате не менее трех человек погибли, а еще 43 получили различные травмы.

Полицейским удалось задержать водителя, они сообщили, что ранее он неоднократно нарушал законодательство страны. Мотивы его поступка выясняются.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Количество пострадавших уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи загорелся рейсовый пассажирский автобус

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить