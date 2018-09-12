В Китае внедорожник протаранил толпу людей. Не менее трех человек погибло

Пекин, , 17:56 — REGNUM В китайском городе Хэндун, расположенном в центре страны, внедорожник Land Rover протаранил толпу пешеходов, сообщает 12 сентября агентство ТАСС.

По предварительным данным, в результате не менее трех человек погибли, а еще 43 получили различные травмы.

Полицейским удалось задержать водителя, они сообщили, что ранее он неоднократно нарушал законодательство страны. Мотивы его поступка выясняются.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Количество пострадавших уточняется.

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