Среда, 12 Сентября 2018 года
18:50:08 МСК

В центре Калуги на пожаре в жилом доме пострадали маленькие дети

Происшествия

Два годовалых мальчика отравились угарным газом

В центре Калуги на пожаре в жилом доме пострадали маленькие дети
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Пожар

Калуга, 12 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  В Калуге 12 сентября на улице Максима Горького загорелась трехкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате пожара отравление угарным газом получил два годовалых мальчика.

В квартире сгорел диван, обгорела отделка стен на площади в 10 кв. метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации возгорания привлекли 13 человек и четыре единицы техники. Пожар был оперативно ликвидирован. Устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Оболенское Малоярославецкого района Калужской области пожар унёс жизни семи человек, в том числе двоих детей в возрасте одного и двух лет. В результате пожара одноэтажный деревянный жилой дом сгорел полностью.

По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, в 2017 году на территории региона произошло более 788 пожаров, на которых погибли 60 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы в квартире многоэтажного дома произошел пожар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить