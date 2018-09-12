В центре Калуги на пожаре в жилом доме пострадали маленькие дети

Калуга, , 17:54 — REGNUM В Калуге 12 сентября на улице Максима Горького загорелась трехкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате пожара отравление угарным газом получил два годовалых мальчика.

В квартире сгорел диван, обгорела отделка стен на площади в 10 кв. метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. К ликвидации возгорания привлекли 13 человек и четыре единицы техники. Пожар был оперативно ликвидирован. Устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Оболенское Малоярославецкого района Калужской области пожар унёс жизни семи человек, в том числе двоих детей в возрасте одного и двух лет. В результате пожара одноэтажный деревянный жилой дом сгорел полностью.

По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, в 2017 году на территории региона произошло более 788 пожаров, на которых погибли 60 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы в квартире многоэтажного дома произошел пожар