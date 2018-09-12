Кубань: Потерпевшие по делу Кущевской ОПГ пытаются взыскать 130 млн рублей

Краснодар, , 17:49 — REGNUM Иск от 18 потерпевших по делу Кущевской ОПГ направлен в Октябрьский районный суд Краснодара. Общая сумма иска составляет около 130 млн рублей.

По информации «Коммерсантъ-Кубань», взыскать деньги потерпевшие хотят со счета, открытого на имя вдовы главаря банды, арестованном еще в 2010 году, в рамках расследования уголовного дела. По данным защиты потерпевших, на счете находится около 6 млн долларов США — этими деньгами, считает адвокат Максим Кошелев, можно окончательно погасить все установленные судом компенсации в пользу потерпевших.

«На сегодняшний день осталось неисполненное судебное решение на сумму около 130 млн руб. по 18 потерпевшим», — цитирует издание адвоката.

По данным издания, в начале сентября этого года вдова главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка перевела на счета семи потерпевших 31 млн руб., ранее в пользу тех же истцов было взыскано 119,1 млн руб. с матери главаря банды. Отметим, что ранее вдова Сергея Цапка пыталась через суд снять арест со счетов, но ей было отказано: она не смогла убедить суд, что деньги принадлежат ей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края членами преступной группировки, возглавляемой Сергеем Цапком, были жестоко убиты двенадцать человек. Цапок, как и двое членов его банды, был пожизненно осужден, еще трое получили длительные сроки. В 2014 году Сергей Цапок скончался в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. В сентябре 2017 года Октябрьский районный суд Краснодара вынес решение о взыскании 120 млн рублей со счетов Надежды Цапок — матери скончавшегося в СИЗО Сергея Цапка — в пользу потерпевших.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кущёвское дело»: суд над ростовской судьёй перенесли из-за ЧМ-2018