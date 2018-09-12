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Пилот разбившегося в Ульяновской области самолета вылетел без разрешения

Происшествия

В результате катастрофы пилот погиб

Пилот разбившегося в Ульяновской области самолета вылетел без разрешения
Александр Маркин
Zlin Z-37

Ульяновск, 12 сентября 2018, 17:41 — REGNUM  Пилоту разбившегося в Ульяновской области легкомоторного самолета органы организации воздушного движения не выдавали соответствующего разрешения на полет. Об этом заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

«Уведомление о выполнении полета также не подавалось», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По факту происшествия Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку, сообщили ИА REGNUM в Приволжском надзорном ведомстве на транспорте.

Полет выполнялся в 40 км от аэродрома Ульяновск (Баратаевка) с нарушением установленного порядка использования воздушного пространства, отметили в прокуратуре. По предварительным данным, на борту отсутствовал необходимый комплект документов.

«В том числе свидетельство о летной годности судна, подтверждающего его соответствие требованиям законодательства о безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, легкомоторный самолет Zlin37 потерпел катастрофу 12 сентября около 13 часов в Майнском районе Ульяновской области. В результате происшествия 52-летний пилот воздушного судна погиб.

По предварительным данным, самолет использовался для выполнения сельскохозяйственных работ.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и причин, предшествующих инциденту.

Кроме прокурорской проверки, доследственную проверку проводят следственные органы.

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Авиапроисшествия
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