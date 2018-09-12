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В Алма-Атинской области обнаружили ОПГ в инспекции транспортного контроля

Происшествия

Чиновников подозревают в том, они регулярно получали взятки от представителей частных транспортных компаний, которые нарушали правила перевозки крупногабаритных грузов

Алма-Ата, Казахстан, 12 сентября 2018, 16:51 — REGNUM  Заместитель руководителя алма-атинской областной инспекции транспортного контроля подозревается в том, что возглавлял организованную преступную групировку, сообщили в казахстанском агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Сотрудники областного департамента Национального бюро по противодействию коррупции совместно с департаментом КНБ утверждают, что в состав ОПГ входили также четыре главных специалиста областной инспекции и четыре специалиста транспортной инспекции Алма-Аты.

Чиновников подозревают в том, они регулярно получали взятки от представителей частных транспортных компаний, которые нарушали правила перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алма-Атинской области и Алма-Аты. Ежемесячно получаемая в виде взяток сумма достигала шести миллионов тенге (1 рубль = 5,43 тенге).

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

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Коррупция и борьба с ней
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