В Алма-Атинской области обнаружили ОПГ в инспекции транспортного контроля

Алма-Ата, Казахстан, , 16:51 — REGNUM Заместитель руководителя алма-атинской областной инспекции транспортного контроля подозревается в том, что возглавлял организованную преступную групировку, сообщили в казахстанском агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Сотрудники областного департамента Национального бюро по противодействию коррупции совместно с департаментом КНБ утверждают, что в состав ОПГ входили также четыре главных специалиста областной инспекции и четыре специалиста транспортной инспекции Алма-Аты.

Чиновников подозревают в том, они регулярно получали взятки от представителей частных транспортных компаний, которые нарушали правила перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алма-Атинской области и Алма-Аты. Ежемесячно получаемая в виде взяток сумма достигала шести миллионов тенге (1 рубль = 5,43 тенге).

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.