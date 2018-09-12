В Казани из-за аварии около 150 тыс. человек остались без водоснабжения

Казань, , 16:38 — REGNUM В Казани из-за порыва энергокабеля обесточен Восточный водопроводный узел. Без холодного водоснабжения остались 340 многоквартирных жилых домов, 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, 8 школ, 2 гостиницы и 3 котельные — около 150 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по Татарии.

Сообщение об аварии поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 12:20. Техника с водой выставлена в четырех точках города. На месте происшествия работают аварийно-спасательные бригады в составе 25 человек и шести единиц техники.

В настоящее время водоснабжение в пострадавшем районе организовано по резервной схеме с давлением в 2,4 атмосферы.

Планируется, что аварийно-восстановительные работы будут завершены до 17:00 12 сентября. После ремонта кабеля водоснабжение возобновится с использованием основной схемы.