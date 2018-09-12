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В сирийской провинции Сувейда уничтожены 238 террористов

Происшествия

Бои в этом районе спровоцировали боевики, которые захватили несколько деревень и убили 250 человек, в основном женщин и детей

Дамаск, 12 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  По данным местных источников, 12 сентября Сирийская Арабская армия установила огневой контроль над значительной частью сильно укрепленного района Аль-Сафа провинции Сувейда.

Была пресечена попытка террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выйти из окружения к восточным окрестностям Дамаска. Семь исламистов убито, уничтожен автомобиль с установленным тяжелым пулеметом.

В ходе последних наступательных действий в районе Аль-Сафа сирийская армия также понесла потери, погибли 14 военнослужащих.

Согласно сообщению Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), начавшееся 25 июля сражение на севере провинции Сувейда привело к гибели 238 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 117 сирийских солдат.

Бои за данный район были спровоцированы террористами. Они напали и захватили несколько деревень в восточной части провинции Сувейда. В деревнях Шбейки, Шурейхи, Рами и Дума боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили массовое убийство мирных жителей. Террористами были убиты 250 человек, в подавляющем большинстве женщин и детей.

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Война в Сирии
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