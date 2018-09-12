Два человека погибли на мурманском судне в Морокко

Мурманск, , 16:19 — REGNUM Моторист и рыбмастер траулера «Капитан Богомолов» погибли в результате пожара, вспыхнувшего на судне 11 сентября. Об этом пишет PortNews.

Пожар на корабле произошел в районе Марокканской рыболовной зоны. По предварительной информации, огонь вспыхнул в машинном отделении.

Как сообщили ИА REGNUM в Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, по факту гибели двух членов экипажа проводится доследственная проверка.

«В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего и принято законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц российским рыбакам уже не раз приходилось сталкиваться с пожаром на судне. Так, в конце августе на рыболовецком судне Мурманского тралового флота «Павел Кутахов» в результате пожара погиб механик. За неделю до этого тушить пожар на российском суднепришлосьнорвежцам: 18 августа в порту Батсфьорд загорелся рыболовецкий траулер. Тогда никто не пострадал, но, как отметили спасатели, катастрофы не случилось только потому, что судно загорелось на берегу, а не в море.