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ЛНР: украинские солдаты отказываются воевать в Донбассе

Происшествия

Украинская армия испытывает нехватку питьевой воды и еды

Луганск, 12 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Из-за плохого обеспечения украинские военнослужащие отказываются воевать на линии фронта, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 12 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, украинские солдаты сталкиваются с отсутствием свежей пищи, питьевой воды и материального обеспечения. В связи с этим военнослужащие украинской армии в Донбассе отказываются выходить на передовую, а некоторые просто дезертируют. Марочко привел в пример 53-ю бригаду ВСУ, укомплектованность которой составляет всего около 50% от требуемой.

Напомним, плачевное состояние украинской армии неоднократно отмечалось Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР).

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Действия ВС Украины в Донбассе
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