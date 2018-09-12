В Харьковской области задержаны 53 участника «битвы за урожай» — полиция

Харьков, Украина, , 16:02 — REGNUM Во время рейдерского захвата элеватора в поселке Занки Харьковской области полиция задержала 53 человека и изъяла у них оружие, бронежилеты и балаклавы, сообщил первый заместитель главы национальной полиции Вячеслав Аброськин 12 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди задержанных 22 человека — непосредственные участники захвата, державшие оружие в руках, отметил чиновник.

«В перестрелке пятеро раненных, среди них полицейские, местные жители, активисты и ветераны «АТО», — рассказал глава нацполиции Сергей Князев.

Как сообщил народный депутат Украины и бывший советник министра МВД Антон Геращенко:

«Сотрудниками полиции задержан… Олег Ширяев, который обоснованно подозревается в участии в организации рейдерского нападения на сельхозпредприятие в селе Занки».

Напомним, 11 сентября в Змиевском районе Харьковской области группа рейдеров попыталась захватить элеватор, но местные фермеры успели собрать свою «группу поддержки», в результате чего произошла массовая драка.

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