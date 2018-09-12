В Фонде кино вскрыто крупное хищение

Москва, , 15:30 — REGNUM Уголовные дела о хищении бюджетных средств Фонда кино возбуждены полицией. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Дела возбуждены в конце августа по статье «Мошенничество» по фактам хищения средств, выделенных Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Сумма ущерба не называется.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о хищении средств, выделенных на съемки картин «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ущерб в размере 1,79 млн рублей понес фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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