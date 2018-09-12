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Признаки менингита в Екатеринбурге выявили у четырёх школьниц

Происшествия

Учениц гимназии госпитализировали

Екатеринбург, 12 сентября 2018, 15:21 — REGNUM  В Екатеринбурге признаки менингита были выявлены у четырёх учениц восьмого класса гимназии № 5. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской прокуратуре.

Точный диагноз им пока не установлен. Ждут результатов медицинских обследований. Свою проверку внутри гимназии ведут и сотрудники Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды и проверяют пищеблок.

Напомним, учебный процесс в гимназии приостановлен. Дети учатся дистанционно.

Читайте ранее в этом сюжете: В элитной гимназии Екатеринбурга — вспышка менингита

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Вспышки менингита
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