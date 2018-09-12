Дела об убийствах политиков в Карачаево-Черкесии переданы в Москву

Москва, , 15:14 — REGNUM Центральный аппарат Следственного комитета России продолжит расследование громких убийств, совершенных в Карачаево-Черкесии в 2010 году. Об этом 12 сентября сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По поручению председателя СКР уголовные дела об убийствах советника президента КЧР Фраля Шебзухова и общественного деятеля Аслана Жукова переданы для расследования в центральный аппарат ведомства», — сообщила Петренко.

Дела переданы в Москву для наиболее полного и объективного расследования. Столичным следователям предстоит выяснить все подробности преступлений, установить заказчиков, вновь допросить всех фигурантов, включая осужденных и при наличии оснований привлечь причастных в расправам над политиками к уголовной ответственности.

Напомним, Фраля Шебзухова убили в мае 2010 года в Черкесске. На советника главы региона напали трое неизвестных. Четверо местных жителей уже осуждены по этому делу.

В марте того же года был убит лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков. В августе 2018 года Расул А., ранее задержанный по подозрению в убийстве Жукова, но оправданный судом, написал явку с повинной.

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