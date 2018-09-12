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Суд заочно приговорил экс-депутата Госдумы к трем годам колонии

Происшествия

Бессонов находится в федеральном розыске

Ростов-на-Дону, 12 сентября 2018, 15:15 — REGNUM  Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил бывшего депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова к трем годам колонии общего режима по делу об избиении полицейских, сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 11,4 тыс. рублей в качестве компенсации оплаты проезда и проживания. Средства будут перечислены из федерального бюджета, поскольку местонахождение Бессонова не установлено.

Напомним, Бессонов находится в федеральном розыске. По версии следствия, бывший депутат ударил полицейского во время несанкционированного митинга в Ростове в декабре 2011 года. Сам Бессонов отвергал обвинения и заявлял, что уголовное дело против него является политическим преследованием.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме настаивают на освобождении Бессонова от уголовного преследования

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