Ямальский школьник обвиняется в угоне внедорожника с топором в руках

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 14:51 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело против 16-летнего подростка, который при угоне колёсного вездехода нанёс его владельцу множественные рубленные раны головы. Потерпевший чудом остался жив, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

О преступлении в полицию сообщили медики 2 сентября 2018 года. В амбулаторию деревни Лаборовая Приуральского района был доставлен мужчина 1977 года рождения с множественными рубленными ранами головы, туловища и большой кровопотерей.

Первыми его расспросили полицейские, которые установили, что на мужчину напал 16-летний подросток. Сам потерпевший из города Лабытнанги и осуществляет перевозки пассажиров на внедорожнике «Трэкол». Его нанял школьник, который попросил отвезти его в деревню Лаборавая, где находится чум его родителей.

По пути подросток, понимая, что у него нет денег, чтобы заплатить водителю, решил завладеть внедорожником. В машине был топор. Подросток схватил его и неожиданно стал рубить водителя.

Мужчине удалось отбиться от юноши ножом. Истекающий кровью водитель доехал до фактории и попросил местных жителей забрать раненого школьника. Оба доставлены санавиацией в окружную больницу.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством, совершенное с применением насилия, опасного для жизни»).