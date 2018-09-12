В Колорадо вор-неудачник уронил штаны и пистолет

Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Мужчина не сумел ограбить магазин в американском штате Колорадо. Он выронил оружие и едва не остался без штанов, передает Global News.

Инцидент произошел в магазине электронных сигарет. Злоумышленник подошел к прилавку и попытался напугать продавца пистолетом, однако оружие выскользнуло у него из рук и упало под ноги девушке.

Тогда мужчина попробовал перепрыгнуть через прилавок, но не сумел даже взобраться на него. Неудачливый грабитель решил спастись бегством, но по пути к двери его штаны стали сваливаться с тела.

Злоумышленник все же скрылся с места происшествия, подтягивая штаны на бегу. Задержали ли его правоохранители, неизвестно.

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