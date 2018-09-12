В Белгороде проверяют сведения о смерти ребенка в больнице

Белгород, , 14:15 — REGNUM Следователи проверяют информацию о гибели в Белгороде восьмилетнего мальчика из-за халатности врачей. Об этом 12 сентября сообщает управление СКР по Белгородской области.

Сообщение о происшествии было выявлено в процессе мониторинга сети. Утверждается, что ребенок попал в больницу, однако диагноз ему медики долгое время не ставили и нужную помощь не оказали. Смерть мальчика наступила 6 сентября.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгороде началась доследственная проверка из-за сообщений о массовой гибели новорожденных в перинатальном центре городской больницы № 2. В СМИ и соцсетях отмечалось, что причиной гибели младенцев в ряде случаев стала инфекция.

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