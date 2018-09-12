Пожар на военном полигоне под Воронежем локализован на площади в 100 га

Воронеж, , 14:07 — REGNUM Пожар на территории полигона «Погоново» под Воронежем к полудню 12 сентября удалось локализовать на площади в более чем 100 гектаров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар, как сообщало ИА REGNUM, возник днем 11 сентября. Загорелась сухая трава, огонь перекинулся на территорию Новоусманского лесничества. К вечеру площадь пожара достигла 100 га.

К тушению пожара привлекли более 250 человек от МЧС, Минобороны, управления лесного хозяйства. Для ликвидации огня использовалась авиация: всего, по данным МЧС, с помощью двух вертолетов Ми-8 и самолета Ил-76 от Минобороны, а также вертолета Ка-32 от МЧС на охваченную огнем территорию было сброшено 222 тонны воды, было совершено 53 сброса.

Отметим, что на территории Воронежской области установлен пятый, наивысший класс пожарной опасности — чрезвычайная степень пожарной опасности. 7 сентября подразделения МЧС были переведены в режим повышенной готовности.

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