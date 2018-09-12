В Норвегии обнаружены личные вещи пропавшего соратника Ассанжа

Осло, , 14:02 — REGNUM Полиция Норвегии заявила 12 сентября об обнаружении личных вещей, принадлежащих соратнику основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхёйса в одном из фьордов, сообщает французский телеканал BFM TV.

По данным правоохранительных органов, находку сделал 11 сентября рыбак. При этом полиция не стала разглашать детально обстоятельства, ссылаясь на нужды следствия.

Напомним, об исчезновении Кампхёйса стало известно в конце августа. Полиции удалось установить, что в последний раз его видели 20 августа, когда он покидал отель. 22 августа он должен был вылететь из Тронхейма.