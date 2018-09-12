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В Турции арестованы четверо человек, подозреваемых в терроризме

Происшествия

Среди них был гражданин Австрии

Анкара, 12 сентября 2018, 14:05 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали четырех человек по подозрению в связях с террористической группировкой, сообщает 12 сентября Anadolu.

Среди задержанных были также иностранные граждане, в частности, один подозреваемый имеет австрийское гражданство. Аресты начались после того, как прокуратура Турции выдала ордеры на арест восьми человек.

Напомним, Турция ведет борьбу сразу с несколькими организациями, которые считаются в стране террористическими. В частности, с ФЕТО, обвиняемой в попытке государственного переворота в июле 2016 года, и Рабочей партией Курдистана, сражающейся с Анкарой за право создания автономии в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции выданы ордеры на арест 73 членов ФЕТО

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Политическая жизнь Турции
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