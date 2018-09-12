Рогозин: слухи об инциденте на МКС вредят коллективу станции

Москва, , 14:02 — REGNUM Недостоверные сообщения об инциденте с космическим кораблем «Союз МС-09» подрывают товарищеские отношения между членами экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом 12 сентября на своей странице в Facebook написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов «Роскосмоса» и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции», — отметил Рогозин.

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Он добавил, что в происшествии разбирается комиссия «Роскосмоса», и призвал отказаться от распространения сведений со ссылкой на некие «источники».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» был обнаружен дефект, который привел к утечке кислорода. Космонавты заделали отверстие и доложили о штатной работе станции. Позже в СМИ появились предположения, что корпус специально повредили американские астронавты.

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