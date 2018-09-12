После родов на помойку: в Оренбуржье задушен младенец

Орск, Оренбургская область, , 13:44 — REGNUM В Оренбуржье после результатов судмедэкспертизы, которая показала рождение живого младенца, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Личность матери установлена, она задержана и дала признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

«Согласно выводам судебно-медицинского эксперта смерть мальчика наступила вследствие механической асфиксии в результате удушения. Новорожденный ребенок родился — зрелый, доношенный, живорожденный, мужского пола», — отметила официальный представитель следственных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 10 сентября в Орске в мусорном баке, находящимся во дворе жилого дома, обнаружили тело младенца в полиэтиленовом пакете. По данным следствия, 19-летняя орчанка родила сына в домашних условиях, но из-за трудного материального положения решила избавиться от мальчика. В детдом несостоявшаяся мать не хотела отдавать ребенка, поскольку сама являлась воспитанницей детского дома и не желала той же участи своему ребенку.

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