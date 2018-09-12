В Ульяновской области упал легкомоторный самолет

Ульяновск, 12 сентября 2018, 13:29 — REGNUM Легкомоторный самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в Ульяновской области. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
Инцидент произошел в среду, 12 сентября, вблизи поселка Тагай Майнского района.
«На борту воздушного судна находился один человек — пилот, он погиб», — говорится в сообщении.
По факту крушения легкомоторного самолета проводится проверка.
Причины трагедии пока неизвестны.
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