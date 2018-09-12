В Ульяновской области упал легкомоторный самолет

Ульяновск, , 13:29 — REGNUM Легкомоторный самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в Ульяновской области. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Инцидент произошел в среду, 12 сентября, вблизи поселка Тагай Майнского района.

«На борту воздушного судна находился один человек — пилот, он погиб», — говорится в сообщении.

По факту крушения легкомоторного самолета проводится проверка.

Причины трагедии пока неизвестны.

Читайте также: В СКР назвали возможные причины аварийной посадки Boeing в Сочи