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В Ульяновской области упал легкомоторный самолет

Происшествия

Инцидент произошел в среду, 12 сентября, вблизи поселка Тагай Майнского района

Ульяновск, 12 сентября 2018, 13:29 — REGNUM  Легкомоторный самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в Ульяновской области. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Инцидент произошел в среду, 12 сентября, вблизи поселка Тагай Майнского района.

«На борту воздушного судна находился один человек — пилот, он погиб», — говорится в сообщении.

По факту крушения легкомоторного самолета проводится проверка.

Причины трагедии пока неизвестны.

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Авиапроисшествия
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