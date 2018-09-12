Следователи проверяют информацию о стрельбе в омской школе

Омск, , 13:15 — REGNUM Следователи организовали проверку по сообщению СМИ о стрельбе в одной из школ Омска, сообщает 12 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ранее сообщалось, что в омской школе № 59 пятиклассник на перемене выстрелил, предположительно, из игрушечного пистолета в ухо однокласснице, причинив ей телесные повреждения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка, в том числе действиям учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Ростовской области ребенок взял из дома пневматическое ружьё, залез на забор и открыл стрельбу по играющим на детской площадке сверстникам.

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