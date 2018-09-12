Военные Йемена взяли под контроль дорогу, связывающую Ходейда со столицей

Сана, , 12:49 — REGNUM Вооруженные силы Йемена верные свергнутому президенту Мансуру Хади заявили о взятии под свой контроль стратегически важной автомагистрали, соединяющей порт Ходейда со столицей Саной, сообщает 12 сентября Al Arabia.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Эр-Рияд, где в настоящее время находится бежавший из страны президент Йемена, оказывает ему активную поддержку. Правозащитные организации обвиняют королевство в военных преступлениях.

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