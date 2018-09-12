«Привет, зима»: в Красноярском крае и в Хакасии выпал снег

Красноярск, , 12:38 — REGNUM Красноярский край сегодня, 12 сентября, накрыло снегом. Как сообщают подписчики красноярских пабликов в соцсетях, первый снег выпал в Новосёловском и в Назаровском районах.

Также жители региона рассказали об осадках в Балахтинском районе, в городах Ужуре и Шарыпово. Снежные хлопья пролетали и в городе Ачинске.

Снег сегодня, 12 сентября, шёл и в соседней Хакасии, а точнее в Вершине Теи. Однако для горной местности республики (к таковой и относится указанные населённый пункт) снег в сентябре — обычное явление.

«Временный снежный покров в горной местности Хакасии может устанавливаться с 28 августа», — цитирует газета «Хакасия» начальника отдела гидрометобеспечения хакасского Гидрометцентра Татьяну Иванову.

Добавим, жители регионов делятся фотографиями заснеженных пейзажей в соцсетях. В комментариях под фото красноярцы шутят, что пришла зима («Ну привет, зима») и «пора наряжать ёлку». Однако погодные катаклизмы могут обернуться чрезвычайной ситуацией для аграриев — гибелью урожая.

Вот и в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ИА REGNUM сообщили, что 13 сентября в земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края ожидается местами установление временного снежного покрова.

В правительстве Хакасии ИА REGNUM также уточнили, что 12−13 сентября в земледельческой зоне республики ожидается установление временного снежного покрова. Местные синоптики рекомендуют сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств обратить внимание на неблагоприятный метеопрогноз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, погода и взлетевшие цены на ГСМ крайне неблагоприятно повлияли на ход весенне-полевых работ в ряде регионов Сибири. Сроки посевной из-за аномально холодного мая и дорожающего топлива пришлось существенно сдвинуть.

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