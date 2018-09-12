Деревья падают из-за шторма в разных районах Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Как и предупреждали синоптики и сотрудники МЧС, в Санкт-Петербург пришел штормовой ветер. Из разных районов города поступают сообщения о падении деревьев. В большинстве случаев они падают на припаркованные автомобили. Горожане сообщают о таких случаях в социальных сетях.

Еще утром стало известно, что в Красногвардейском районе во дворе дома 2 по Среднеохинскому проспекту дерево перекрыло проезд и повредило внедорожник Kia Mohave.

Как и следовало из прогноза, наиболее сильный ветер наблюдается в прибрежных районах. Около полудня, как сообщили очевидцы, дерево упало на автомобиль Ford Mondeo, припаркованный на стоянке на Комсомольской улице в Зеленогорске (Курортный район).

Несколько минут назад дерево упало на автомобиль на въезде в Колпино. «Тополя летят на машины», — сообщают жители улицы Фрунзе в Московском районе. Также очевидцы пишут об упавших знаках и дорожных указателях.

Согласно прогнозу, 12 сентября в Петербурге и Ленобласти ожидаются дожди, местами сильные. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15−20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с.

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