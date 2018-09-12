В Свердловской области расследуют убийство 10-летней девочки

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:24 — REGNUM В свердловском Каменске-Уральском силовики ищут убийцу 10-летней девочки. Тело ребёнка было найдено утром 12 сентября в квартире дома на улице Алюминиевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

На теле ребёнка нашли признаки насильственной смерти. На место направлена усиленная следственная группа СКР, также работают сотрудники уголовного розыска.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК России. За убийство малолетнего максимальный срок наказания может быть в виде пожизненного лишения свободы.