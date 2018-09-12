Среда, 12 Сентября 2018 года
13:44:07 МСК

В Свердловской области расследуют убийство 10-летней девочки

Происшествия

Тело ребёнка было найдено утром 12 сентября

Каменск-Уральский, Свердловская область, 12 сентября 2018, 12:24 — REGNUM  В свердловском Каменске-Уральском силовики ищут убийцу 10-летней девочки. Тело ребёнка было найдено утром 12 сентября в квартире дома на улице Алюминиевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

На теле ребёнка нашли признаки насильственной смерти. На место направлена усиленная следственная группа СКР, также работают сотрудники уголовного розыска.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК России. За убийство малолетнего максимальный срок наказания может быть в виде пожизненного лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить