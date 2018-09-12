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Пожар на предприятии «Карбохим» в Дзержинске локализован: есть пострадавшие

Происшествия

Один человек погиб, один получил ожоги

Дзержинск, Нижегородская область, 12 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Пожар на дзержинском предприятии «Карбохим», сообщение о котором поступило на пульт 12 сентября 2018 года в 10:23, локализовали спустя час — в 11:39. ЧП случилось из-за разлива растворителя, после чего произошёл пожар. Один человек погиб, один госпитализирован с ожогами, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.

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В ведомстве уточнили, что на месте работают силы нижегородского гарнизона — 50 человек и 14 единиц пожарной техники. Пожар охватил площадь 300 кв. м.

Напомним, 31 августа 2018 года взрыв во время работы с пехотными минами привёл к пожару. В результате ЧП на заводе имени Свердлова пострадали 12 человек, пятеро из которых погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое на сегодня ещё расследуется, обвиняемых в нём ещё нет. После разбора завалов на месте были обнаружены 164 мины, все были обезврежены.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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