Экс-глава «МРСК Северо-Запада» останется в СИЗО до середины декабря

Сыктывкар, , 12:14 — REGNUM Накануне вечером Сыктывкарский городской суд продлил арест экс-главе «МРСК Северо-Запада» Александру Летягину и бывшему замдиректора филиала «Комиэнерго» Дмитрию Вылегжанину еще на три месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Напомним, 15 мая 2018 года Летягина арестовали по подозрению в коммерческом подкупе на общую сумму более 13 млн рублей. По этому делу также был задержан экс-гендиректор «Комиэнерго» Валерий Драйд и его заместитель Дмитрий Вылегжанин. Позже Летягина обвинили еще и в получении крупной взятки.

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Добавим, по сообщениям СМИ, в ближайшие дни состоится заседание совета директоров «МРСК Северо-Запада», на котором будет избран новый руководитель.