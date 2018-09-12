Среда, 12 Сентября 2018 года
13:45:29 МСК

Украинские боевики устроили гранатометный обстрел ДНР

Происшествия

По республике было выпущено 150 гранат

Украинские боевики устроили гранатометный обстрел ДНР
Иллюстрация: Science.dodlive.mil
Выстрел из гранатомёта

Донецк, 12 сентября 2018, 12:03 — REGNUM  ВСУ 23 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 11 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, обстрелы велись на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Каратели выпустили по 13 населенным пунктам 150 гранат, а также стреляли противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), из стрелкового оружия, БМП и минометов.

В результате обстрелов сгорел один дом в населенном пункте Доломитное.

Напомним, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжают обстреливать независимые республики Донбасса, увеличивая каждый день интенсивность обстрелов. Так, за прошлые сутки ВСУ 21 раз обстреляли ДНР и повредили три здания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить