Среда, 12 Сентября 2018 года
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На Украине неизвестные в масках пытались захватить харьковский элеватор

Происшествия

В результате массовой драки пострадали семь человек

Харьков, Украина, 12 сентября 2018, 11:59 — REGNUM  На Украине в поселке Занки Харьковской области произошла массовая драка со стрельбой, сообщает Newsone.

По данным телеканала, группа неизвестных молодых людей в масках попыталась попасть на территорию элеватора, применяя травматическое оружие и газовые баллончики. В результате инцидента пострадали семь человек, все они были госпитализированы в больницу.

Во «Всеукраинском аграрном совете» заявили, что элеватор принадлежит одному из местных фермеров и подвергся рейдерскому захвату. Так, 8 сентября порядка 150 мужчин спортивного телосложения в масках заехали на территорию элеватора, нагрузили машины зерном и пытались уехать.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе две частные компании начали «делить» между собой детский медицинский центр в Одессе. Возле больницы находились около 30 молодых людей, разделенных на две группы, которые называли себя рейдерами и заявляли, что они имеют законные права на центр.

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