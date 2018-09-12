В Дзержинске снова ЧП: пожар на заводе «Карбохим»

Дзержинск, Нижегородская область, , 11:53 — REGNUM Не успели в Дзержинске расчистить завалы после взрыва на заводе имени Свердлова, как новое ЧП. На предприятии «Карбохим», работающем с 1992 года и выпускающем антипригарные краски, а также связующую продукцию для литейного производства, 12 сентября 2018 года произошёл пожар. Сообщение на пульт дежурного поступило в 10:23, на место выехала оперативная группа, идёт локализация пожара, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Пожару присвоен второй ранг, работы ведутся на Автозаводском шоссе, 5 в Дзержинске.

«Производится локализация пожара. Силы направлены на недопущение распространения огня. Информация уточняется», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным с официального сайта предприятия, в качестве основного сырья оно использует фенол, формалин, фурфуриловый спирт и карбамид.

Информации о пострадавших официально нет, очевидцы утверждают, что пожару предшествовал звук взрыва.

Напомним, 31 августа 2018 года в результате взрыва и пожара на заводе имени Свердлова погибли пятеро человек, а семеро получили травмы. По факту ЧП, случившегося при работах с пехотными минами, было возбуждено уголовное дело, идёт расследование. После разбора завалов сапёры обнаружили ещё 164 мины, они были обезврежены.

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