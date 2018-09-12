В Иркутской области школа с рухнувшим переходом пойдет под снос

село Уян, Иркутская область, , 11:47 — REGNUM Предварительное решение о сносе школы в иркутском селе Уян вынесла комиссия, обследовавшая здание после частичного обрушения. Об этом сообщил представитель министерства образования Приангарья.

Школу, построенную в 1982 году, осмотрела комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обследование еще не завершено, однако, судя по всему, здание пойдет под снос.

«Предварительно сделан вывод, что здание ненадежно и занятия в нем проводить нельзя», — сказал представитель регионального минобра РИА Новости.

На этом же месте в селе построят новую школу. Пока ученикам и педагогам подыскивают другое здание для занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября между корпусами школы в селе Уян обрушился переход. Никто не пострадал. В администрации школы пояснили, что рухнувшая часть здания была признана аварийной в 2009 году, доступ туда был закрыт.

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