На продававшего мобильники сотрудника колонии в Чувашии завели новое дело

Чебоксары, , 11:32 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено новое уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он брал деньги с осуждённых за передачу мобильных телефонов, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Чувашии.

Фигурантом дела стал сотрудник чебоксарской колонии № 1. Согласно материалам дела, в марте 2018 года подозреваемый предложил одному из осужденных за 25 тыс. рублей мобильный телефон с сим-картой, пользоваться которым заключенным в местах лишения свободы запрещено. Следствие считает, что осуждённый согласился и перечислил средства на банковскую карту знакомой злоумышленника, состоящей с ним в близких отношениях. Данный факт был выявлен в результате оперативного взаимодействия сотрудников УФСБ РФ по Чувашии, подразделения собственной безопасности УФСИН.

В отношении злоумышленника заведено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Напомним, сотрудник колонии также подозревается в получении в июне 2018 года 11 тыс. рублей от другого осужденного. Следствие полагает, что средства были переданы за мобильный телефон.

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.