В Красноярском крае действуют восемь лесных пожаров

Красноярск, , 11:32 — REGNUM В Красноярском крае 12 сентября действуют восемь возгораний в лесах на общей площади 43,68 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве лесного хозяйства региона, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

, — заверили в минлесхозе.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем»

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае отменён режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим. По мнению властей региона, лесопожарная обстановка в крае существенно улучшилась.

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