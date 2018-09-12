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В Красноярском крае действуют восемь лесных пожаров

Происшествия

По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли из-за гроз

Красноярск, 12 сентября 2018, 11:32 — REGNUM  В Красноярском крае 12 сентября действуют восемь возгораний в лесах на общей площади 43,68 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве лесного хозяйства региона, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заверили в минлесхозе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае отменён режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим. По мнению властей региона, лесопожарная обстановка в крае существенно улучшилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим ЧС в лесах отменён в Красноярском крае

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Лесные пожары — 2018
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