В Югре разбушевались подростки: стреляют, угоняют и бьют автомобили

Нягань, Югра, , 11:52 — REGNUM В Нягани (ХМАО) полицейские задержали 17-летнего юношу, угнавшего в один день два автомобиля. Молодой человек утверждает, что транспортные средства были незапертыми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Отечественные автомобили были угнаны с парковочных мест. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

Юноша пояснил полицейским, что первую машину он увидел, гуляя по микрорайону «Восточный». Автомобиль стоял якобы незапертым с ключами в замке зажигания. Не имея навыков вождения, он разбил машину. Но в тот же день ему на глаза попался другой незапертый отечественный автомобиль, который он также разбил, недолго катавшись.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Молодому человеку грозит крупный штраф, либо лишение свободы сроком от года до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Урае (ХМАО) расследуется дело подростка, который 6 сентября угрожал полицейскому пневматическим пистолетом. Полицейский пришёл к нему домой с проверкой с целью дознания по делу о хищении денег в продуктовом магазине. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

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