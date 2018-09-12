В Омской области группа «чёрных лесорубов» нарубила деревьев на 16 млн

Омск, , 11:00 — REGNUM В Омской области членов организованной группы будут судить за незаконную вырубку леса. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 сентября, в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, злоумышленники за три года вырубили более 4,4 тысячи кубометров древесины. Расследование уголовного дела в отношении членов группы завершено. В неё входили начальник отдела Тарского лесничества Главного управления лесного хозяйства Омской области (теперь уже бывший), специалисты Тарского лесничества, а также отец одного из них — тарский предприниматель.

По версии следствия, в 2013 — 2016 годах специалист и другие работники лесничества уговаривали местных жителей написать заявления о выделе деляны для рубки леса для собственных нужд. Всего они «охватили» около 70 жителей города Тары. Иногда они давали тарчанам небольшое денежное вознаграждение, иногда — просто обманывали.

Члены группы подделывали подписи граждан, оформляли договоры и другие документы о предоставлении участков для вырубки пихты, ели, лиственницы и деревьев других пород. Затем предприниматель с бригадой лесорубов (примерно 10 человек) вырубал лес в коммерческих целях. При этом применялась спецтехника.

Всего таким образом за три года по незаконным 158 договорам купли-продажи лесных насаждений злоумышленники вырубили более 4,4 тысячи кубометров древесины. Полученные от продажи деньги они делили между собой. Вырубка велась в Екатерининском участковом лесоугодье, Северо-Тарском, Пригородном, на территории бывшего колхоза имени Жданова и ОПХ имени Фрунзе Тарского района. Следователи выяснили, что ущерб лесному фонду России от деятельности «чёрных лесорубов» превысил 16 миллионов рублей.

В ходе следствия вину признал лишь организатор преступной схемы. Однако следствие получило доказательства причастности к преступлению остальных членов группы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела составили 117 томов. Вскоре они будут направлены для рассмотрения в суд.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что «чёрные лесорубы» облюбовали Тарский район Омской области, известно уже давно.

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В последние годы проблема обострилась настолько, что жители региона были вынуждены обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. По словам активиста ОНФ в Омской области Людмилы Жуковой, на севере леса варварски вырубаются уже восьмой год, местные жители знают, на ком лежит ответственность, но обращения в инстанции ранее не давали результатов.

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После того, как о проблеме рассказали президенту, местные власти и правоохранители подключились к её решению более активно. Результат — задержания и аресты «чёрных лесорубов».

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