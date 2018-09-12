В Петербурге ищут девочку, ушедшую из дома со сбережениями семьи

Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM В пригороде Петербурга 13-летняя девочка ушла из дома, прихватив с собой крупную сумму в рублях и долларах. Девочку разыскивает полиция и волонтеры.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», девочка проживает в поселке имени Тельмана Колпинского района. Рано утром 11 сентября она ушла из дома с двумя рюкзаками, в которые положила 150 тысяч рублей и 1000 долларов США — сбережения семьи.

О произошедшем в полицию сообщила 54-летняя мать шестиклассницы. Девочка ростом 160 см, с рыжими крашеными волосами, одета в куртку темно-зеленого цвета, черные джинсы, полосатый свитер и черные кроссовки.

По данным, которые распространены на странице поискового отряда «Лиза Алерт», вместе с этой девочкой исчезла и ее ровесница со светлыми волосами.

Идет поиск несовершеннолетних.