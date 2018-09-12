Челябинец получил 16 лет за террористическую деятельность

Челябинск, , 10:31 — REGNUM Житель Челябинска осуждён за террористическую деятельность. Приговор 11 сентября вынес Приволжский окружной военный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении ФСБ России.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Выяснилось, что гражданин был причастен к действиям незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. Плюс к этому он принял участие в создании ролика, оправдывающего деятельность одной из запрещённых в России организаций.

В итоге гражданин был пойман. Суд приговорил его к 16 годам строгого режима .